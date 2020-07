Tout ça pour ça ?

Suite à une discussion avec un ami, qui me disait qu’on avait mesuré une forte surmortalité en Belgique sur la période allant du 01.01.20 au 12.07.20 en comparaison des autres années, je me suis livré au petit exercice qui consiste à vérifier ceci par moi-même.

J’ai donc été chercher le fichier sur la page de Statbel, au format excel. Ce fichier contient les données relatives aux décès, toutes causes confondues, depuis 2009. Je me suis livré aux opérations suivantes :

supression des données antérieures au 01.01.2016

supression des données postérieures au 12.07 pour chaque année (date à laquelle s’arrêtent les données pour 2020)

faire le total, en regroupant par année, depuis 2016 jusqu’à 2020, donc.

Voici le résultat de la requête, brut de décoffrage :

Année Décès 2016 58184 2017 60732 2018 61344 2019 59442 2020 66655

Et si l’on compare 2020 par rapport à 2018 pour la période allant donc du 1/1 au 12/7, on trouve une surmortalité de 5.311 unités.

Pour ceux qui seraient curieux, voici la base de données ne contenant que les données traitées dans la requête, et vous pouvez vérifier par vous-même que les chiffres sont corrects en comparant au fichier original.

Donc on nous a tous confinés, on a détruit l’économie libérale de ce pays pour une grippette qui a tué 5.000 personnes de plus qu’en 2018, sachant qu’un certain nombre de ces morts sont précisément à imputer aux conséquences du confinement (plus de décès par manque de soins, notamment pour des pathologies cardiaques ou le cancer), sans parler des suicides.

Peut-être serait-il temps de se réveiller.